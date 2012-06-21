Павло КУЩ,

«Урядовий кур’єр»



У Маріупольській міській лікарні фахівці приступають до встановлення і налаштування нової лабораторії для проведення досліджень на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Паралельно у цьому ж медичному закладі формують дві спеціалізовані бригади лаборантів для цілодобової роботи обладнання. За попередніми розрахунками експертів, лабораторія ПЛР зможе робити щодоби до 600 проб.

За даними Маріупольської міської ради, зараз у медичних закладах міста на лікуванні перебувають 1242 осіб, у яких діагностували коронавірусну інфекцію COVID-19. А всього з початку поширення пандемії тут зафіксували 2167 подібних випадків, з яких 913 людей одужали, а 31 померли.