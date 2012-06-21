Олександр ВЕРТІЛЬ,

«Урядовий кур’єр»

У Сумах, які днями віднесено до «червоної» зони, продовжують фіксувати численні випадки захворювання на коронавірус.

Станом на ранок 12 жовтня протягом попередньої доби підтвердилися діагнози у 302 городян, що є найвищим показником в Україні, і лише четверо одужали. Загалом на лікарняних ліжках 3606 хворих, у тому числі 172 дитини та 131 медичний працівник.

Двох дітей перевели до відділень інтенсивної терапії, одній надається киснева підтримка.

Про це повідомила Олена Чумаченко, яка очолює управління охорони здоров’я Сумської міськради.

Через таку кількість хворих у медичних закладах став відчутним дефіцит кадрів, що додає напруги ситуації.

Громадський транспорт працює поки що у звичному режимі, хоча, за попередніми прогнозами, із середи, 14 жовтня, може зупинитися. Натомість АТ «Українська залізниця» припинила посадку пасажирів на станції «Суми», а громадянам, які придбали квитки на потяг сполученням Суми — Вінниця через Київ запропоновано здати їх.

Щоб дістатися столиці, відтепер треба їхати до Білопілля, звідки потяг відправлятиметься рано-вранці. Але це поки що.

На дистанційне навчання переходять освітні заклади — ЗОШ, училища, коледжі, виші та інші. Стосовно подальшої роботи торговельних, культурно-мистецьких та інших закладів найближчим часом рішення прийматимуть відповідні відомства і служби.