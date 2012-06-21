Кандидат від проєвропейської Партії дії і солідарності Майя Санду перемагає в першому турі виборів президента Молдавії з 36,16% голосів. Про це 2 листопада заявили в ЦВК країни після обробки 100% протоколів.

Чинний глава держави Ігор Додон набрав 32,61%.

У Молдові пройде другий тур президентських виборів, оскільки жоден з кандидатів не набрав необхідного порога в 50% і один голос. Другий тур запланований на 15 листопада.

Напередодні ЦВК визнала вибори такими, що відбулися, так як був подоланий поріг явки в першому турі в 33,3%. У понеділок там відзначали, що вибори пройшли у вільній обстановці, без серйозних порушень. Явка перевищила 42%, проголосували 1,2 млн чоловік.

Ігор Додон назвав минулі вибори демократичними і вільними. При цьому Майя Санду заявила, що її прихильники виявили понад 300 порушень у ході виборчого процесу, в тому числі спроби підкупити голосуючих.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»