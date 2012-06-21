Вчені провели дослідження, де вивчали молекулярний механізмів інсульту. Аналіз даних дозволив прийти до висновку про наявність спадкової схильності до інсульту. Експерти виявили нові ділянки геному, які несуть відповідальність за розвиток такої патології в організмі.
Авторами дослідницького проекту є учасники міжнародного наукового консорціуму з питань дослідження генетики інсульту. Вони проаналізували зразки ДНК понад 520 тисяч пацієнтів з Африки, Європи, Австралії, Північній і Південній Америці, Азії. Відзначається, що 67 тисяч чоловік в числі випробовуваних пережили інсульт.
Дослідницька група, яка понад 10 років вела вивчення морфології інсульту, знайшла 10 генетичних зон, що мають відношення до механізму крововиливу в мозок. Вченим вдалося провести розшифровку ще 22-х невідомих раніше ділянок геному, що мають відношення до підвищення ризику інсульту.
«Частина з відкритих «інсультних» ділянок геному має зв’язок з венозною тромбоемболією, артеріальною гіпертензією та іншими хворобами серцево-судинної системи», — відзначили дослідники в публікації Nature Genetics.
Гени відповідальні за подібні порушення в організмі також були виділені в окрему групу. Раніше працівники Медцентру при Техаському університеті надали докази, що передбачити інсульт можна за нинішнім станом судин. Показник наявності відкладень кальцію вказує на рівень ризику. Чим він менше, тим нижче ймовірність настання інсульту або інфаркту протягом наступних 10 років життя.