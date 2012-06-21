Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Сьогодні на стовосьмиметровій висоті телевежі на даху Держпрому виступить DJ Mawrik. Незвичайний концерт, на думку організаторів, неодмінно привабить сотні глядачів. В прес-службі Харківської міськради розповіли, що окрім виступу діджея глядачі зможуть оглянути Харків з висоти Держпрому.
Всі бажаючі зможуть побачити онлайн-трансляцію, яка півтори години демонструватиметься з семи вечора, на сторінці управління інноваційного розвитку та іміджевих проектів департаменту у справах сім'ї, молоді та спорту Харківської міськради, у Facebook, або на сторінці «VodafoneUkraine».