Скам'янілості таністрофея (Tanystropheus, від ін. грец. «Довгий шарнір») було виявлено понад 100 років тому, але справжня природа цієї тварини довгий час залишалася загадкою. Таністрофей жив близько 242 мільйонів років тому, в тріасовий період – тоді життя на Землі все ще відновлювалася після масового вимирання в кінці пермського періоду 252 млн років тому.

Таністрофей був рептилією. Його найяскравішою особливістю була непропорційно довга шия, яка в тричі переважала довжину його тіла. Скам'янілості (викопні рештки) таністрофея розділили на дві групи: великі екземпляри до 6 метрів в довжину і дрібні до 1,5 метрів. Однак при вивченні скам'янілостей у вчених виникло запитання – чи була ця тварина наземною, чи морською? І чи належать скам'янілості дорослої і молодої особини, чи вони відносяться до двох різних видів?

Команда Олів'є Ріппеля з Польового музею природної історії (Чикаго) повторно досліджувала череп великого екземпляра. Череп був розчавлений, але окремі кістки не були пошкоджені. Команда змогла виконати комп'ютерну томографію і оцифрувати кістки, щоб реконструювати череп і виявити важливі анатомічні деталі.

За словами Ріппеля, череп безпомилково належить морській тварині. Наприклад, його ніздрі знаходяться на вершині пащі, що дозволити дихати, коли рептилія спливає на поверхню. «Біомеханічно, така довга шия на суші не мала сенсу для існування», – розповідає вчений.

«Між тим, кістки більш дрібних скам'янілостей показали кілька кілець зростання, що вказує на те, що вони належали дорослим, а не підліткам. Це означає, що великі і маленькі скам'янілості насправді належать до різних видів, а не до дорослих і молодих особин одного і того ж виду», – кажуть вчені.

Ці два види могли співіснувати в одних і тих же водах, тому що їли різну їжу. Великі види харчувалися рибою і головоногими молюсками, наприклад, кальмарами, а дрібніші, ймовірно, харчувалися крихітними безхребетними, такими як креветки.

«Якимось чином ця шия функціонувала для нападу з засідки», – каже Ріппель. Таністрофей міг заховати своє тіло і використовувати довгу шию, щоб приголомшити і схопити жертву.

Незважаючи на своєрідний зовнішній вигляд, таністрофей, схоже, добре почувався у своєму розвитку. Скам'янілості були знайдені в Європі, Ізраїлі та Китаї, що вказує на його широке поширення.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»