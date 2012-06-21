8 жовтня 2020 року о 15:30 максимуму своєї активності досягне щорічний метеорний потік Драконіди, породжений кометою 21Р / Джакобіні-Ціннера. У 2020 році очікується 10-20 метеорів на годину (бувають сплески до 100-400 метеорів на годину). Спостерігати його найкраще в передранкові години в районі з ясним темним небом. Місяць (Ф = 0,60+) істотно завадить спостереженням.

Драконіди – це періодичний потік, що діє щорічно з 6 по 10 жовтня. За останнє сторіччя він дав два коротких вражаючих зіркових дощі у 1933 і 1946 роках, а іноді трапляються сплески від 20 до 500 метеорів на годину. У 1998 році короткочасні спалахи активності навіть досягали 700 метеорів на годину і спостерігалася на Далекому Сході і в Сибіру. «Мамою» метеоритного потоку є комета 21P / Джакобіні-Ціннера, коли вона близька до перигелію, трапляються такі яскраві спалахи активності і метеорні дощі.

Назва Драконіди походить від сузір'я Дракон, в якому знаходиться радіант цього потоку. Радіант – точка на небі, звідки, як здається спостерігачеві, вилітають метеори.

У жовтні, після заходу Сонця, радіант Драконід знаходиться поруч з відомим астеризмом Голова Дракона високо над північно-західним горизонтом всю ніч, а до сходу схиляється до північного горизонту. Голова Дракона є неправильним ковшем з чотирьох зірок. За умови ясної погоди у вечірні години 8-10 жовтня можна помітити «падаючі зірки» – метеори Драконід, що розлітаються по небу на всі боки від ділянки, де знаходиться «голова» небесного Дракона.

Для спостерігачів в Україні в період максимуму Драконід сузір'я Дракон розташовується після півночі у північно-західній частині неба.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»