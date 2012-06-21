Київ є найдорожчим містом країни для любителів м’яса. А ще столиця входить до ТОП-3 найдорожчих регіоні України за всіма видами м’яса та сала, крім курки.
Таким чином, різниця між Києвом та Донецькою областю складає 34 гривні за один кілограм, або 36%. За рік, із кінця січня 2017 року по кінець січня 2018 року, найбільше ціни на яловичину зросли в Закарпатській області – на 42%, із 87,7 гривні за кілограм до 124,6 гривні. Різниця між Закарпатською та Донецькою областями складає 24,9 гривні за кілограм, або 25%. Протягом року найбільше ціни на свинину виросли на Київщині – на 74%, із 66,1 гривні за кілограм до 114,6 гривні.
«Різниця в цінах на м'ясо між регіонами тим більша, чим менше його виробляють у промислових масштабах, – розповів оглядачу «Урядового кур’єра» директор асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко. – Виробництво курятини переважно зосереджено у великих господарствах, та різниця вартості між найдорожчим та найдешевшим регіонами складає 10%. Сало – це «парафія» приватних домогосподарств, тому й різниця між регіонами є двократною».
Найдорожчий м’ясний кошик у Києві. Його вартість складає 507,5 гривні. А найдешевше купувати м'ясо на Донеччині. Тут воно обійдеться в 412,9 гривні. Різниця – 94 гривні, або 23%. До кошика увійшли всі види м’яса, куплені по кілограму: яловичина, свинина, сало, курка в тушці та філе.
За даними Національної курячої ради (NCC), бройлер у роздріб у США коштує в 2,7 рази дешевше за свинину та в 4,4 рази дешевше за яловичину. В Україні тушка дешевша за свинину удвічі, та за яловичину -- у 2,1 рази за яловичину. Тобто в нашій країні є помітна цінова диспропорція.