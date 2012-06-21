На Новокаховському рибоводному заводі з’явилося на світ близько тисячі в’юнів. Тож вдалим виявився експеримент з розведення цієї риби, сотні плідників якої херсонці придбали в Києві. Щоб молодняк у перші місяці життя не винищили баклани і чайки, поверхню ставків перегородили тросами, а мешканців штучних водойм підгодовували спеціально придбаними хірономідами — личинками комарів. Контрольний вилов показав, що мальки нормально ростуть і розвиваються, завтовшки вони вже досягли 7—8 сантиметрів. Іхтіологи прогнозують, що до жовтня цього року їхня вага збільшиться у чотири рази, а довжина — до 10 сантиметрів. Тоді близько тисячі особин молодих в’юнів випустять в озера у пониззі Дніпра. Надалі науковці відстежуватимуть популяцію та з’ясовуватимуть, як вона почувається в цьому середовищі. Так буде відновлено популяція в’юнів, які водилися в цій місцевості, але років із 40—50 тому з невідомих причин зникли. В’юни — частина довгострокової програми з вирощування аборигенних видів дніпровських риб. Крім них, у ставки запустили лящів, які цього року під Новою Каховкою вперше дали потомство, щук і сомів.
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