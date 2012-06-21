Південна Корея очолила рейтинг світової освіти, укладений на замовлення авторитетної освітньої компанії Pearson. До нього увійшло 40 країн, України серед них не було.
Уся верхівка рейтингу належить азійським країнам, на п'ятому місці опинилася Фінляндія.
Перелік укладався на основі міжнародних тестів, які оцінюють рівень підготовки як школярів, так і студентів вишів.
Культура поваги до освіти
Таблиця, укладена аналітичним відділом журналу Economist, підкреслює успіхи азійських освітніх систем: найкращими у світі експерти визнали освіту Південної Кореї, Японії, Сингапуру та китайського Гонконга.
Серед європейських країн найкращі результати показали Фінляндія (п'яте місце), Великобританія (шосте) та Нідерланди (восьме).
Утім, фінів це навряд чи потішить — адже вони були переможцями минулорічного рейтингу. Погіршили свої показники і кілька інших скандинавських країн.
Україну рідко включають до міжнародних досліджень освіти, тому рівень українських учнів та студентів оцінити складно
А от Польща, яка успішно реформувала свою систему освіти, навпаки, піднялася у списку до 10 місця. Серед посткомуністичних країн до першої двадцятки рейтингу потрапили лише Росія (13-те місце) та Чехія (19-те).
Рейтинги Pearson укладаються на основі міжнародних досліджень — зокрема, тестів PISA, які проводить Організація економічного співробітництва та розвитку, та американських досліджень Timss і Pirls (Тенденції у міжнародній математичній та природничій освіті і Міжнародне дослідження навичок читання).
У звіті Learning Curve (Освітня крива), який опубліковано разом з рейтингом, сказано, що успіхи азійських країн відбивають культуру, в якій викладачі і освітні заклади користуються великою повагою, а «вчителі, учні та батьки дуже відповідально ставляться до освіти».
Південнокорейські школярі та студенти, які показали найкращі результати в міжнародних текстах, мають запам'ятовувати по 60-100 сторінок фактів. Утім, постає питання про довгострокову цінність такого «зубріння».
Також у звіті відзначається, що такі важливі якості як креативність і вміння вирішувати проблеми досить важко виміряти і адекватно відобразити у рейтингу.
Найгірші результати в Європі показала Греція. А останні сходинки посіли країни, що розвиваються, — Бразилія, Мексика та Індонезія.
Джон Феллон, виконавчий директор Pearson, каже, що дослідження демонструє серйозний зв'язок між покращенням рівня освіти та економічним зростанням країни.
ВВС Україна