Делегація Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на чолі з міністром Катрін Вотрен відвідала бойові позиції зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Разом з міністром оборони Михайлом Федоровим вона ознайомилася з роботою української протиповітряної оборони під час відбиття масованої атаки росії.
Із командуванням Повітряних сил сторони виїхали на позиції підрозділів ППО. Візит відбувся під час чергового масованого ракетнодронового удару по об’єктах критичної інфраструктури. Французька делегація на власні очі побачила інтенсивність загроз, з якими Україна стикається щодня.
росія системно атакує енергетичну та цивільну інфраструктуру ракетами й безпілотниками. Україна протидіє цим атакам, постійно посилюючи систему протиповітряної оборони та розвиваючи власні оборонні технології.
Під час перебування на позиціях французькій стороні продемонстрували роботу українських військових і озброєння, яке вже використовують для захисту неба, зокрема систем SAMP/T, винищувачів Mirage 2000 та комплексів Mistral.
Міністр Катрін Вотрен особисто поспілкувалася з українськими військовослужбовцями.
Україна продовжує нарощувати виробництво безпілотників різних типів та розвивати інноваційні рішення у військовій галузі. Один з перспективних напрямів — розвиток ракетної програми у співпраці з міжнародними партнерами.
Як зазначив Михайло Федоров, попри санкційний тиск росія зберігає спроможності до виробництва ракет і безпілотників. У цих умовах розширення спільного виробництва та оборонної кооперації з партнерами критично важливе для зміцнення обороноздатності України та безпеки Європи. Він подякував Франції за послідовну підтримку, яка щодня допомагає захищати українське небо та рятувати життя, повідомляє Міноборони.