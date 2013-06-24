Делегація Міністерства збройних сил та у справах ветеранів Франції на чолі з міністром Катрін Вотрен відвідала бойові позиції зенітних ракетних військ Повітряних сил ЗСУ. Разом з міністром оборони Михайлом Федоровим вона ознайомилася з роботою української протиповітряної оборони під час відбиття масованої атаки росії.

Із командуванням Повітряних сил сторони виїхали на позиції підрозділів ППО. Візит відбувся під час чергового масованого ракетно­дронового удару по об’єктах критичної інфраструктури. Французька делегація на власні очі побачила інтенсивність загроз, з якими Україна стикається щодня.

росія системно атакує енергетичну та цивільну інфраструктуру ракетами й безпілотниками. Україна протидіє цим атакам, постійно посилюючи систему протиповітряної оборони та розвиваючи власні оборонні технології.

Під час перебування на позиціях французькій стороні продемонстрували роботу українських військових і озброєння, яке вже використовують для захисту неба, зокрема систем SAMP/T, винищувачів Mirage 2000 та комплексів Mistral.

Міністр Катрін Вотрен особисто поспілкувалася з українськими військовослужбовцями.

Україна продовжує нарощувати виробництво безпілотників різних типів та розвивати інноваційні рішення у військовій галузі. Один з перспективних напрямів — розвиток ракетної програми у співпраці з міжнародними партнерами.

Як зазначив Михайло Федоров, попри санкційний тиск росія зберігає спроможності до виробництва ракет і безпілотників. У цих умовах розширення спільного виробництва та оборонної кооперації з партнерами критично важливе для зміцнення обороноздатності України та безпеки Європи. Він подякував Франції за послідовну підтримку, яка щодня допомагає захищати українське небо та рятувати життя, повідомляє Міноборони.