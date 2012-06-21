Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
У Рівному не буде масових святкових заходів до Дня національного прапора та Дня Незалежності України. Вочевидь, у такому ж, стриманому, але патріотичному форматі, пройде й майбутній День міста, який відзначаємо 28 серпня. Усе — через високий рівень захворюваності на коронавірус, який останнім часом б’є сумні рекорди.
«Зараз в Україні ми маємо один мега-антирекорд за іншим. У Рівному — 441, це багато. Вочевидь, уряд найближчим часом змушений буде вживати більш жорстких заходів та посилювати карантин. І мені дуже не хочеться, щоб Рівне опинилося в «червоній» зоні: тоді доведеться припиняти роботу транспорту, кафе та ресторанів, фітнес-центрів. Ми поки що в помаранчевій, — каже міський голова Володимир Хомко. — Тому обмеження на святкування вводимо задля того, щоб запобігти новим спалахам підступної хвороби. Так, в останні роки ми всі разом співали гімн на центральному майдані Незалежності — нині обійдемося без цього.»
Водночас у парку імені Тараса Шевченка кипить робота: оновлюється бруківка, вхідна арка з боку вулиці Чорновола. Завершуються ремонтні роботи на ряді інших об’єктів, тобто, влада докладає зусиль для модернізації міста й для комфорту його жителів. І дуже просить не нехтувати простими правилами безпеки, які рятують життя.
З 17 серпня в червоній зоні опинилися місто Дубно, Рівненський та Костопільський райони області.