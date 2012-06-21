Віднині всі пленарні засідання Полтавської обласної ради будуть виїзними. Так вирішили самі народні обранці, і вже провели засідання 18-ї сесії у Горішніх Плавнях. Наступна дев’ятнадцята сесія відбудеться 12 квітня у Лохвиці. Загалом у Лохвицькому районі депутати облради перебуватимуть два дні. В перший день, 11 квітня, проведуть три тематичні депутатські комісії. Перша екологічна комісія пройде в Сенчі. Другу, інфраструктурну, проведуть на місці майбутнього будівництва лохвицького мосту. Мета третьої – обговорити будівництво пожежної частини в селі Токарі Лохвицького району.
Таку практику підтримала Полтавська облдержадміністрація. Голова ОДА Валерій Головко розповів, що від початку ідея виїзних засідань виникла, щоб депутати краще орієнтувалися в проблемах, відносно яких прийматимуть рішення.
Крім того, на сесії в Лохвиці депутати обговорять питання щодо створення нового комунального підприємства «Полтавська обласна агенція з енергоефективності «Полтавської обласної ради». Цю агенцію використовуватимуть для залучення грантів.
Валерій Головко зазначив, що сьогодні обласна влада розглядає різні шляхи залучення коштів у Полтавську область, зокрема кошти іноземних донорів на заходи з енергоефективності. Оскільки існує певна процедура й вимоги щодо залучення міжнародних грантів, є можливість виконати умови й отримати ці кошти, або нічого не зробити й нічого не отримати.
Надійшла пропозиція прописати статуті підприємства систему його фінансування. Для цього зібрати робочу групу, щоб разом підготувати документи для заснування.