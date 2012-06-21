Народні депутати підтримали звернення президента до Вселенського патріарха щодо надання томосу про автокефалію Української православної церкви.
Верховна Рада проголосувала за проект постанови, яким підтримала президентське звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання томосу щодо автокефалії Української православної церкви (УПЦ). Рішення підтримали 268 нардепів.
Вже оприлюднено текст відповідного звернення. У ньому наголошено, що патріарх Варфоломій — це єдина особа у світі, яка має канонічне право та законну владу, аби вирішити питання автокефалії УПЦ.
Як відомо, 17 квітня під час зустрічі з лідерами парламентських фракцій глава держави Петро Порошенко оголосив про рішення звернутися до Вселенського патріарха Варфоломія з проханням про надання автокефалії УПЦ і закликав ВР підтримати цю ініціативу.
Порошенко додав що розраховує на ухвалення рішення щодо надання томосу про автокефалію УПЦ до 1030-річчя Хрещення України-Русі.
Напередодні президент провів зустріч щодо вказаного питання з представниками українських православних церков.
Між тим нагадаємо, що за даними Служби безпеки, російські спецслужби планують заходи із роздмухування конфлікту між різними церквами в Україні.