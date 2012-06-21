Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Згідно з проєктом Закону №3695 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною», народні обранці пропонують запровадити декретну відпустку терміном два тижні. Її можуть отримувати не лише матері народженої дитини, але й батьки, бабусі чи дідусі.
Народні депутати пояснюють, що у країнах ЄС вже давно є досвід надання такої відпустки.
Також за бажанням одного із батьків дитини, йому надається відпустка терміном на три роки із виплатою всіх необхідних грошей, які задекларовані українським законодавством.
Нагадаємо, що влітку 2020 року Міністерство юстиції України надавало роз’яснення, хто може йти у декретну відпустку і які документи для цього необхідно зібрати. Фахівці міністерства зазначають, що власним коштом підприємство може надати частково оплачувальну відпустку та відпустку за свій рахунок без збереження заробітної плати. За працівником у будь-якому випадку повинно зберігатися місце роботи.
Мінюст нагадує, що роботодавець не має права відмовити усім потенційним учасникам такої відпустки – чоловікові, бабусі чи дідусеві.