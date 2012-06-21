Протягом квітня-липня цього року Національна служба здоров’я вже виплатила медичним закладам понад 512 мільйонів гривень за надання пацієнтам послуг із медичної реабілітації. Про це під час онлайн брифінгу повідомила очільниця Національної служби здоров’я Оксана Мовчан.
На надання послуг з медичної реабілітації НСЗУ уклала договори з 249 медзакладами, 4 з яких приватні. Зокрема, пацієнти з ураженням нервової системи можуть отримати медичну реабілітацію в 212 медзакладах, пацієнти з ураженням опорно-рухового апарату – у 223 медзакладах, медичну реабілітацію немовлятам, які народились передчасно, або хворими, впродовж перших трьох років життя, надають у 63 медзакладах. У квітні-липні цього року НСЗУ виплатила загалом понад 245 мільйонів гривень.
У межах Програми медичних гарантій пацієнт отримує безоплатно наступні основні послуги з медичної реабілітації: огляд і консультації; моніторинг стану пацієнта; послуги з медичної реабілітації; навчання пацієнтів/родини/доглядачів особливостям догляду за людиною, запобіганню можливих ускладнень і дотриманню рекомендацій; консультації лікарів інших спеціальностей.
Щоб отримати безоплатно медичну реабілітацію, пацієнт має звернутись до свого лікаря, з яким укладено декларацію (він за необхідності створить в електронній системі охорони здоров’я направлення на отримання послуги з медичної реабілітації), або отримати направлення лікуючого лікаря, який також може спрямувати пацієнта на медичну реабілітацію за потреби.
Щодо змін у медичній реабілітації у 2021, то Оксана Мовчан поінформувала: «У Програмі медичних гарантій – 2021 за напрямами медичної реабілітації НСЗУ пропонує виокремити медичну реабілітацію дорослих і дітей від 3-х років із загальносоматичною патологією, зокрема для реабілітації пацієнтів із захворюваннями серця, легень, онкологічними захворюваннями тощо. А також пропонує втричі збільшити тарифи на послуги з медичної реабілітації з 6 554 до 19 719 гривень. Але реалізувати зазначене зможемо в разі, якщо буде затверджено збільшення бюджету Програми медичних гарантій на 2021 рік до 255 мільярдів гривень».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»