Дієві механізми атестації фахівців за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» впроваджує профільне міністерство. На урядовому засіданні було ухвалено постанову «Про затвердження Порядку здійснення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для здобувачів освітнього ступеня магістра за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я».
Уперше за роки незалежності створено комплексний підхід до проведення єдиного державного кваліфікаційного іспиту для медичних спеціальностей. Атестація здобувачів ступеня вищої освіти «магістр» за спеціальностями галузі знань «Охорона здоров’я» складатиметься з таких компонентів: інтегрований тестовий іспит «КРОК»; об’єктивний структурований практичний (клінічний) іспит, який перевіряє навички випускника; міжнародний іспит з основ медицини; іспит з англійської мови професійного спрямування.
Запровадження єдиного державного кваліфікаційного іспиту сприятиме не лише підвищенню якості медичної освіти, а й кращому наданню медичної допомоги українцям, повідомляє прес-служба МОЗ.
Того самого дня Кабмін зробив ще один крок до нової системи безперервного професійного розвитку медичних працівників. Шлях до цього відкриває урядова постанова «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я». Вона створює основні організаційні засади функціонування системи безперервного професійного розвитку фахівців у цій галузі.
Такий розвиток медичних працівників — це безперервний процес навчання та вдосконалення професійних компетентностей фахівців після здобуття ними профільної вищої освіти й післядипломної освіти в інтернатурі. Це даватиме змогу фахівцеві підтримувати або поліпшувати стандарти професійної діяльності відповідно до потреб галузі чи конкретного медичного закладу. Триватиме таке вдосконалення впродовж усього періоду професійної діяльності кожного лікаря.
Зрозуміло, що наше здоров’я, а іноді й життя залежать від якості виконання професійних функцій тими, хто свого часу давав клятву Гіппократа. Це дуже важливо, адже саме ці категорії визнано найвищими соціальними цінностями і в Україні, і в усьому світі. Саме тому в багатьох країнах професії в галузі охорони здоров’я мають статус регульованих, а проходження всіх етапів професійного навчання обов’язкове, його контролює держава.
Нова система безперервного професійного розвитку забезпечить належний контроль якості атестації фахівців галузі знань «Охорона здоров’я» та поліпшить якість медичної допомоги українцям.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»