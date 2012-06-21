Олександр ДАНИЛЕЦЬ,

«Урядовий кур’єр»



До літа наступного року на Полтавщині капітально відремонтують 35 кілометрів автотраси Лубни - Чорнухи, яка нині місцями схожа на танкодром. Необхідні для цього більше ніж півмільярда гривень на вигідних умовах області позичила держава.

Зазначена дорога стала непроїзною досить давно, жителі кількох районів їздять у Полтаву через Пирятин, долаючи зайві майже дев’яносто кілометрів. Тому полтавці покладають великі надії на підрядників (білорусів та одеситів), які обіцяють відремонтувати її з десятирічною гарантією.

Півмільярда кредиту полтавцям надасть Укрексімбанк, і повернути їх треба буде через чотири роки. В обласній владі такі умови позички вважають хорошими. За словами банківських працівників, відповідний кредитний проєкт є першим в Україні й став можливим завдяки змінам, які було прийнято влітку цього року до Бюджетного кодексу України.

Капітальний ремонт дороги Лубни — Чорнухи йде повним ходом. На цей момент відремонтували біля шести кілометрів траси, до кінця року планують виконати 60% робіт. А другу частину дороги ремонтуватимуть починаючи з весни.

Загальна вартість ремонту автотраси Лубни - Чорнухи становить понад 600 мільйонів гривень.