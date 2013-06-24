Нещодавно в Луцьку відбувся Всеукраїнський форум рад волонтерів, який об’єднав волонтерські спільноти з усіх регіонів України, а також представників уряду, народних депутатів та міжнародних партнерів. Учасники обмінювалися досвідом та обговорювали найбільш актуальні системні виклики, з якими стикаються волонтерські спільноти на регіональному рівні.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін зазначив, що держава та волонтери мають спільно напрацювати бачення розвитку волонтерського руху.

«Для держави надзвичайно важливо, щоб вона та волонтери мали постійний діалог, оскільки багато питань і на законодавчому, і на координаційному рівнях потрібно вирішувати спільно, доповнюючи одне одного», — наголосив він.

За підсумками форуму учасники домовилися про формування мережі рад волонтерів у регіонах та напрацювали можливості підтримки регіональних ініціатив через донорські програми. Також було підписано меморандум про співпрацю між представниками регіонів і учасниками форуму та розпочато роботу над положенням ради волонтерів.

Т.в.о. начальника Волинської ОВА Роман Романюк подякував волонтерам за позицію допомагати військовим чи постраждалим від війни.

«З великою повагою ставлюся до волонтерів та благодійників, і надзвичайно приємно, що Волинь мала честь приймати перший національний форум», — сказав він.

Учасники форуму обговорили питання законодавчого регулювання гуманітарної діяльності, а також міжнародної локалізації та підтримки регіональних організацій.

Захід проходив з ініціативи Мінсоцполітики у співпраці зі Шведським центром допомоги (Swedish help center), Благодійним фондом «Помагаєм», Національною соціальною сервісною службою України, Фондом «Східна Європа» та Волинською ОВА, повідомляє Мінсоцполітики.