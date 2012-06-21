З випускниками закладів загальної середньої освіти 2019/2020 навчального року, які набрали найбільше балів за підсумками зовнішнього незалежного оцінювання, зустрівся просто неба Президент Володимир Зеленський.
«Дуже пишаюся, що є такі талановиті випускники й випускниці. Ви молодці. Тому я із задоволенням хотів з вами поспілкуватися, привітати вас. Надія на таких, як ви. Тому що нове покоління — це не просто молоді, а освічені люди, носії знань», — наголосив Володимир Зеленський.
Серед учасників зустрічі — випускники шкіл із різних регіонів, що свідчить про якісну освіту в країні. Президент зазначив, що успішність учнів залежить не лише від їхньої працьовитості й наполегливості, а й від їхніх батьків, учителів і навіть репетиторів. І висловив сподівання, що до кінця його каденції ситуація з оплатою праці педагогів зміниться на краще.
«Люди, які передають знання, мають бути щасливими й не думати про побутові речі чи де і як підзаробити», — цитує слова глави держави пресслужба Офісу Президента.
Особливий акцент у розмові було зроблено на розвиток науки й наукової діяльності. Випускники зазначили, що після здобуття освіти чимало з них хочуть продовжити діяльність на батьківщині.
Президент підтримав і зауважив, що держава має докладати зусиль для сталого розвитку різних галузей економіки й напрямів суспільної діяльності, а не робити це лише тоді, коли з’являється нагальна потреба, як модернізація армії фактично під час війни, забезпечення системи охорони здоров’я у розпал епідемії коронавірусної хвороби.
«Ми на державному рівні маємо робити все для створення таких економічних умов, щоб ви залишилися й знайшли гарну роботу. І не лише в Києві», — наголосив Володимир Зеленський. Він підтримав ініціативу надання президентських стипендій учням, які набрали максимальну кількість балів на ЗНО.
Молодь висловилася за доступність для учнів участі в реалізації освітніх проєктів, наприклад «Всеукраїнська школа онлайн».
Випускниця Українського фізико-математичного ліцею Київського національного університету імені Тараса Шевченка Софія Савчук зазначила, що дуже задоволена зустріччю із Президентом і тим, що її праця та високі результати зі ЗНО оцінено на державному рівні. «Надзвичайно приємно, адже це велика праця упродовж одинадцяти років», — сказала вона.
На згадку про зустріч учні отримали президентські годинники та річний безлімітний абонемент на відвідування Музею науки Малої академії наук України, який у вересні розпочне роботу на території Національного комплексу «Експоцентр України».
Відділ новин
«Урядового кур’єра»