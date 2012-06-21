Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

За програмою пільгового кредитування «Доступна іпотека» надаватимуться кредити на суму до двох мільйонів гривень під 5-7% річних терміном від 5 до 20 років. Перший внесок, який має бути у потенційного кредитоотримувача, повинен складати 20% вартості житла. Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, буде створено нову компанію, на яку буде виділено гроші державою. Вона зможе забезпечити створення відповідних механізмів, щоб запустити іпотечне кредитування населення та фінансовий лізинг.

На думку міністра, фінансовий лізинг не потребує сплати першого внеску і надаватиметься терміном до 20 років. Цей механізм є дуже прийнятним для забезпечення житлом військових та поліцейських.

Як зазначає Марченко, спершу планується надати більше 12 тисяч іпотечних кредитів та придбати у фінансовий лізинг до 19 тисяч квартир.

Надалі держава винаходитиме інші кошти для роботи програм іпотечного кредитування та фінансового лізингу житла.

Коли саме буде створено спеціалізовану установу щодо іпотечного кредитування громадян, міністр не повідомив.