11 квітня відбулося чергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На порядку денному – низка питань, які потребують постійної уваги та вдосконалення. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Члени Комісії розглянули питання про стан забезпечення захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури.

Міністерство енергетики постійно працює над посиленням захисту об'єктів критичної інфраструктури паливо-енергетичного комплексу України як частини національної системи захисту. Для оцінки стану захищеності об'єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору ДСНС проводить виїзні заходи. За їх результатами керівникам надаються консультації для підвищення пожежної, техногенної безпеки та стійкості об'єктів.

Заслухавши доповіді з даного питання Державна комісія доручила Міненерго та НЕК "Укренерго" забезпечити фінансування будівництва інженерних споруд II рівня захисту, а операторам критичної інфраструктури привести захисні споруди в готовність та будувати нові там, де вони відсутні.

Крім того, члени Комісії опрацювали питання про впровадження територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.

За інформацією ДСНС, система оповіщення в державі знаходиться в працездатному стані та забезпечує доведення сигналів оповіщення до населення. За результатами обговорення доручено обласним та Київській міській військовим адміністраціям активізувати роботу щодо виконання заходів із реконструкції (технічної модернізації, впровадження) територіальних та місцевих автоматизованих систем централізованого оповіщення.