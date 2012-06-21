Представники Луганщини пропонують актуалізувати державну програму відновлення та розбудови миру в східних областях України та звертаються до Міністерства з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України з проханням ініціювати внесення змін до держбюджету на поточний рік в частині запровадження цільового фінансування.
«Наразі до програми не увійшли об’єкти Генерального плану відбудови інфраструктури населених пунктів області, пошкоджені або зруйновані у результаті бойових дій, які надавалися облдержадміністрацією до проекту. Це позбавляє можливості комплексного підходу до проблем Луганщини за цим напрямом. Тож, потрібно вжити додаткових заходів для виправлення ситуації, розв’язання проблем жителів населених пунктів, які майже щодня страждають від обстрілів», – акцентував заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.
Обґрунтуванням для отримання державної субвенції має стати формування переліку наявних документів на кожну групу об’єктів Генерального плану. Але наразі фахівці стверджують, що документ був затверджений у цінах 2016 року, деякі об'єкти вже відновлені за кошти міжнародної технічної допомоги, отже програма потребує актуалізації.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»