Служба безпеки України операцією «Павутина» довела, що війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив, зустрічаючись із воїнами СБУ, які взяли участь у цій операції. Глава держави зазначив, що Україна ніколи не хотіла цієї війни, але має повне право захищати себе, свою незалежність і свій народ.

«Саме це ми й робимо всіма засобами, які нам доступні. Саме це гарантує Україні міжнародне право, Статут ООН та звичайний людський здоровий глузд, — сказав Володимир Зеленський. — Найголовніше, що ви довели блискучою операцією «Павутина», — війна завдає відчутних збитків і втрат зокрема й агресору, і саме це є відновленням справедливості, і саме це є примусом до справжнього миру. росія відчуває, що вона робить і за що несе відповідальність, саме тоді, коли ви та інші наші воїни діють».

За реалізацію цієї операції глава держави вручив орден «Золота Зірка» Героя України одному з воїнів, а також відзнаки «Хрест бойових заслуг», ордени «За заслуги» IІІ ступеня, Богдана Хмельницького IІ—ІІІ ступенів, «За мужність» III ступеня, Княгині Ольги III ступеня та медалі «За військову службу Україні».

1 червня СБУ провела унікальну спецоперацію «Павутина» на території росії, підготовка до якої тривала понад півтора року. Її наслідком стало ураження 41 військового літака, що становить 34 % стратегічних носіїв крилатих ракет на аеродромах базування. Серед них — бомбардувальники-ракетоносії Ту-22М3, Ту-95МС, Ту-95, що запускають крилаті ракети по Україні, а також літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50. Орієнтовна вартість ураженої стратегічної авіації становить понад 7 млрд дол. США, повідомляє Офіс Президента.