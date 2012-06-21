У виступі з нагоди відкриття четвертої парламентської сесії дев’ятого скликання Голова Верховної Ради Дмитро Разумков назвав головні виклики для подальшої роботи. «Це друга хвиля коронавірусу. Інше питання, яке також тягнеться і пов’язане з першим, — глобальна економічна криза. У нас з вами на цій сесії буде ще великий виклик — державний бюджет України на 2021 рік… Серйозним викликом стануть і місцеві вибори. І мені б дуже хотілося, щоб навіть під час виборчої кампанії всі добре розуміли, що вибори проходять, а повага людей залишатиметься або не залишатиметься з нами», — наголосив він. Тому державницька позиція має превалювати над питанням рейтингів.
Тож Дмитро Разумков сподівається, що і парламент, і уряд зроблять усе задля своєчасного затвердження державного бюджету, повідомляє УНІАН. У засіданні Верховної Ради взяли участь члени Кабінету Міністрів, керівники центральних органів виконавчої влади, судової гілки влади. Також були присутні представники церков і релігійних організацій, глави дипломатичних представництв іноземних держав.