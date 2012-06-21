В областях нашої країни триває реалізація важливих інфраструктурних проєктів у межах фінансування з Державного фонду регіонального розвитку. Головним розпорядником коштів фонду виступає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.
Відомство вже схвалило фінансування 131 проєкту зі створення важливої спортивної інфраструктури на суму майже 1,3 мільярда гривень. «131 спортивний об’єкт буде профінансовано в цьому році в областях за рахунок Державного фонду регіонального розвитку. Це будівництво, реконструкція або капітальний ремонт стадіонів, палаців спорту, басейнів та інших спортивних майданчиків. Дуже важливо пропагувати активний спосіб життя серед українського населення, щоб були комфортні й належні умови для занять спортом молоді, дітям, і дорослим. Тому я дуже радий, що цьогоріч у регіонах почнуть реалізовувати ці сучасні необхідні прокти», — цитує слова заступника міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Льва Парцхаладзе пресслужба відомства.
У розрізі регіонів це чотири проєкти у Вінницькій, один — у Волинській, п’ять — у Дніпропетровській, 11 — у Донецькій, шість — у Житомирській, вісім — у Закарпатській, п’ять — у Запорізькій, дев’ять — на Івано-Франківщині, три — в Київській, один — у Кіровоградській, вісім — у Луганській та Львівській областях, один — у Миколаївській, два — в Одеській, три — у Полтавській, чотири — в Рівненській, вісім — у Сумській, сім — у Тернопільській, п’ять — у Харківській, 10 — у Херсонській, дев’ять — у Хмельницькій, три — в Черкаській, п’ять — у Чернівецькій, чотири — на Чернігівщині та один у столиці.
Загалом уже схвалено фінансування коштів із Державного фонду регіонального розвитку на реалізацію 707 проєктів регіонального розвитку в усіх областях України. Це будівництво й реконструкція шкіл і дитячих садків (277 проєктів), закладів охорони здоров’я та соціального захисту (109), культури (38), спорту (131), дорожньо-транспортної інфраструктури (47), водопостачання та водовідведення (50 проєктів) тощо.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»