Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
Державна служба України з питань праці розпочала активну інформаційну кампанію щодо виявлення та недопущення використання незадекларованої праці. За інформацією відомства, на теперішній час вже відвідано понад 155 тисяч роботодавців.
Встановлено, що на підприємствах та в компаніях працює 100 тисяч осіб, з якими роботодавці не уклали відповідних трудових договорів чи інших документів щодо використання задекларованої праці.
Як зазначають у Держпраці, серед найпоширеніших порушень є неформальна зайнятість (коли людина працює на тіньовому підприємстві чи в ФОП без підписання відповідних договорів), приховування частини заробітної плати, замасковане працевлаштування (немає укладеного трудового договору).
За інформацією Держстату України, тільки за січень-березень 2020 року в країні було зафіксовано 3,4 мільйона неофіційно працевлаштованих осіб.
Найбільша частина з них припадає на сільське господарство –– 1,4 мільйона осіб, у торгівлі та на будівництві –– по 580 тисяч осіб, у промисловості ––понад 200 тисяч осіб.
Держпраці нагадує, що інспектори відомства сприятимуть масовим роз’ясненням та консультаціям щодо трудового законодавства та можуть в тій чи тій ситуації поки що не застосовувати щодо роботодавців, які вчинили певні порушення, накладання штрафів.
Але, якщо інспектори з праці прийдуть на певне підприємство, яке вже отримувало попередження та йому надавалися консультації щодо виправлення помилок та порушень трудового законодавства і їх не було виправлено, то його керівникові не уникнути покарання у вигляді штрафів.