Відбулася робоча зустріч Голови Держрибагентства Ігоря Клименка з представниками Європейської Бізнес Асоціації. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.
Під час заходу обговорили низку актуальних питань розвитку рибної галузі та можливі напрями подальшої взаємодії.
Однією з ключових тем діалогу стала реалізація Закону України «Про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції, виробленої з водних біоресурсів».
Ігор Клименок поінформував представників Асоціації про роботу Держрибагентства у напрямі запуску системи простежуваності водних біоресурсів – програмного продукту електронної системи «еРибальство», який забезпечуватиме контроль за продукцією на всіх етапах – від вилову риби до її реалізації кінцевому споживачеві.
За підсумками зустрічі сторони домовилися підтримувати постійний діалог і плідну співпрацю над майбутніми законодавчими ініціативами щодо простежуваності водних біоресурсів.