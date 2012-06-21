Уряд провів перший Стратегічний діалог Україна — ЄС для обговорення реформи державного управління, її ключових результатів і викликів. «Україна будує прозоре ефективне й підзвітне державне управління. Воно має сформувати дешевші й швидші послуги, які громадяни отримуватимуть онлайн, заощаджуючи час і гроші. Реформа державного управління — це марафон, її не впроваджують за ніч. І тут уже досягнуто результатів, які вражають. ЄС повністю підтримує зусилля уряду, включаючи фінансову підтримку обсягом 120 мільйонів євро», — зауважив голова Групи підтримки України в ЄС Пітер Вагнер. Торік розпочато масштабну реорганізацію міністерств. У десяти пілотних міністерствах, Секретаріаті Кабміну й двох агентствах створено директорати, що відповідатимуть за формування політики, стратегічне планування та євроінтеграцію. Для залучення найкращих професіоналів розпочато набір на нові посади державної служби. На кінець минулого року визначено 821 посаду фахівців з питань реформ (ФПР); проведено 367 конкурсів, у яких взяло участь майже 10 000 осіб; на посади ФПР призначено 77 осіб; створено сучасний портал вакансій — career.gov.ua; онлайн через портал подано 13 000 анкет; середня кількість кандидатів — 26 осіб на місце. У сфері надання якісних адміністративних послуг і розвитку відкритих даних уряд запровадив 35 електронних послуг, серед них реєстраційні сервіси, послуги в соціальній сфері та будівельній галузі тощо. Упроваджено портал відкритих даних data.gov.ua, що оприлюднює понад 25 000 наборів даних.
Цьогоріч уряд планує завершити реорганізацію міністерств, оновити Регламент КМУ й процедури формування політики, запровадити оновлену систему оплати праці й процедури оцінки державних службовців, оптимізувати конкурсні процедури на посади держслужби, ухвалити необхідні зміни до законодавства, посилити комунікацію реформи тощо. «Ми активно почали реформувати державне управління. Змінюємо структури, процедури, оновлюємо державну службу, впроваджуємо електронне урядування», — наголошує Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»