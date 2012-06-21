Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації оптимізує структуру, позбудеться не властивих їй функцій, посилить кіберзахист об’єктів критичної інфраструктури. Такими стали підсумки наради з питань її реформування, яка відбулася під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.
Міністерство цифрової трансформації разом з Держспецзв’язку підготує і внесе пропозиції уряду з концепції реформування цієї структури, органів, закладів, підприємств і установ, що входять до сфери управління задля приведення її до сучасних вимог, повідомляє пресслужба Мінцифри.
Міністерству цифрової трансформації разом з Адміністрацією Держспецзв’язку доручено підготувати пропозиції Кабінету Міністрів щодо реорганізації Державного центру кіберзахисту та проєкту рішення уряду про затвердження порядків формування переліку об’єктів критичної інформаційної інфраструктури, а також забезпечення функціонування системи кіберзахисту державних інформаційних ресурсів та об’єктів критичної інформаційної інфраструктури.