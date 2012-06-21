Вітчизняне зовнішньополітичне відомство оприлюднило свою рішучу позицію щодо зумисного провокаційного підпалу в Ужгороді приміщення Товариства угорської культури Закарпаття. «Однозначно засуджуємо використання теми національних меншин як засіб розпалювання міжнаціональної ворожнечі ззовні. Україна й надалі рішуче протидіятиме всім спробам розхитати внутрішньополітичну ситуацію в державі, зокрема на ґрунті міжнаціональних відносин», — ідеться в заяві МЗС.
Вчинений на початку лютого подібний напад на це саме приміщення правоохоронці розкрили оперативно. Вони довели його іноземний слід, який залишили члени однієї зі східноєвропейських радикальних організацій, підтримуваної російською стороною. Нині правоохоронці працюють у посиленому режимі.
«Рішуче засуджую чергову провокацію в Ужгороді у приміщенні угорської меншини. Системність і схожість дій провокаторів свідчить про замовний зовнішній слід. Не залишимо наших угорців самих! Разом протидіятимемо спробам дестабілізації Закарпаття!» — відреагував на провокацію міністр закордонних справ Павло Клімкін.
Голова Закарпатської облдержадміністрації Геннадій Москаль вважає, що за підпалом офісу стоять російські спецслужби: «Особисто в мене щодо цього немає жодних сумнівів. ФСБ неодноразово влаштовувала на Закарпатті провокації. Це й «епічний» план «Шатун», і вказівники з провокативними написами угорською мовою, і спроба підриву пам’ятника угорцям на Верецькому перевалі, і, нарешті, підпал офісу ТУКЗ в ніч на 4 лютого».
А у спільній заяві Закарпатської ОДА й «Товариства угорської культури Закарпаття» наголошено, що місцевим чи заїжджим провокаторам у жодному разі не вдасться посварити українців і угорців.