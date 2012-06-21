Вихованка Харківського центру дитячої та юнацької творчості «Істок» Катерина Мусієнко завоювала золоту медаль чемпіонату Європи з шашок-100 серед юнаків і дівчат до 10 років, який проходив у Варшаві. Це вже друге її «золото» після торішньої перемоги у категорії «бліц» на чемпіонаті світу.
У змаганнях, що відбувалися в польській столиці, перемогу виборювали 300 спортсменів із 15 країн. Шашкісти змагалися у п’яти вікових категоріях за трьома видами програми: класичною («класика»), швидкою («рапід») і блискавичною («бліц»).
За словами тренера Катерини Олега Шапунова, який займається з нею з шестирічного віку, відшукала маленьку принцесу шашок його дружина Марина Касьян, також тренер із шашок. Це сталося три роки тому під час заняття з шашок в одній із харківських шкіл. Попри юний вік Катерина вже абсолютний чемпіон України з класичної, швидкої та блискавичної гри у своїй віковій групі, чемпіонка світу у віковій групі «10 років» у категорії «блискавична гра». Торік на чемпіонаті світу вона у семи турах набрала 12 очок і на бал випередила Євгенію Швед із Білорусі. На рахунку Катерини в чемпіонаті світу дві срібні медалі, які вона отримала в категоріях швидкої й класичної ігор. І ось нова перемога.