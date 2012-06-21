Дипломи та інші освітні документи, видані на тимчасово окупованих територіях Донецької й Луганської областей та АР Крим, не визнаються та не мають юридичної сили ні в Україні, ні в інших країнах. Відповідне роз’яснення Міністерство освіти і науки надає у відповідь на численні звернення громадян.
Студенти, які розпочали навчання до 2014 року в закладах вищої освіти України на території Донецької й Луганської областей, що опинилась під окупацією Росії, можуть продовжити навчання у будь-якому виші України. Порядок поновлення визначено в наказі МОН №74 від 19.01.2017.
Студенти, які навчалися після 20 лютого 2014 року в системі вищої освіти на тимчасово окупованій території АР Крим та Севастополя, можуть пройти в українських вишах атестацію для визнання здобутих кваліфікацій, результатів навчання та періодів навчання. Порядок атестації визначено в наказі МОН №537 від 19.05.2016.
Вступники з окупованих територій Донбасу і Криму, які хочуть здобути українську освіту, можуть вступити до переміщених або уповноважених закладів вищої освіти за спрощеною процедурою. Для цього на базі зазначених вишів діятимуть освітні центри — планують, що цього року вони працюватимуть з 19 червня до 30 вересня.
Докладну інформацію про вступу абітурієнтів з окупованих територій в українські університети за спрощеною та звичайною процедурами розміщено на сайті освітянського відомства.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»