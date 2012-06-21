Упродовж двох днів у селищі Зноб-Новгородське Середино-Будського району на Сумщині тривав щорічний екологічний фестиваль «Дикий мед», у якому взяли участь не тільки місцеві пасічники та шанувальники солодкого продукту, а й численні гості із сусідніх районів та міст.
За словами організаторів, крім традиційних заходів з популяризації меду та продукції бджільництва, фестиваль знайомив учасників із туристичним та культурно-мистецьким потенціалом місцевої громади, популяризував можливості розвитку зеленого туризму, налагоджував ділові зв’язки між бджолярами різних регіонів для обміну досвідом та подальшої співпраці.
Зноб-Новгородська селищна ОТГ розташована на півночі Сумщини, вона найвіддаленіша від обласного центру. Але тільки географічно, бо тамтешня територія активно інтегрована в загальнообласні процеси, має помітний вплив на економіку, славиться тим, що місцеві підприємства і підприємці виробляють екологічно чисту продукцію, в чому мали змогу переконатися учасники фестивалю. До слова, він пройшов утретє і здобуває дедалі більше прихильників і шанувальників меду, зокрема дикого.