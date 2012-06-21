Володимир ГАЛАУР,
«Урядовий кур’єр»
Правоохоронці Харківської області затримали 60-річного рецидивіста, який ще з двома своїми подільниками на початку вересня проник до офісу бізнесмена в одному з районів Харкова. Злочинці накинулися на господаря офісу, нанесли йому серію ударів та, зв’язавши пластиковими зашморгами і погрожуючи пістолетом, заволоділи ключами від сейфа.
Там на них «чекав» і справді великий куш — більше 1 мільйона доларів США, 50 тисяч євро та 500 тисяч гривень. Гроші, що належали потерпілому, злочинці забрали з собою і накивали п’ятами.
На разі, за словами керівника місцевої прокуратури Руслана Скуратовича, вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу затриманого. Рецидивісту «світить» позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.