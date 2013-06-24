4 лютого за сприяння Міністерства закордонних справ було організовано візит понад 60 керівників дипломатичних представництв іноземних держав та міжнародних організацій, акредитованих в Україні, на Дарницьку теплоелектроцентраль, яка 3 лютого стала об’єктом чергової терористичної атаки росії.

Іноземні дипломати мали змогу на власні очі побачити наслідки цинічного удару, єдиною метою якого було позбавити тепла жителів Києва в період екстремальних морозів.

У брифінгу для іноземних представників узяли участь віцепрем’єр­міністр з відновлення — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, заступник міністра закордонних справ України Євген Перебийніс, представники Міністерства енергетики, Дарницької ТЕЦ та відповідної управлінської компанії.

Дипломатів докладно ознайомили з масштабами нищівних руйнувань об’єкта критичної енергетичної інфраструктури, який забезпечує теплопостачання для понад 300 тисяч жителів Києва, а також дитячих садочків, шкіл та лікарень. Було наголошено, що дії рф — це акт геноциду проти цивільного населення та грубе порушення міжнародного гуманітарного права, а всіх причетних до цього злочину необхідно притягнути до відповідальності.

Олексій Кулеба ознайомив представників посольств та міжнародних організацій з нагальними потребами для відновлення енергетичної інфраструктури та висловив вдячність партнерам за вже надану допомогу, повідомляє Міністерство закордонних справ.

«Візит 60 послів на Дарницьку теплоелектроцентраль — це не просто протокольний захід. Це свідчення солідарності з Україною та українськими цивільними об’єктами, які щодня стають мішенню збройної агресії», — зазначило керівництво ТОВ «Євро­Реконструкція» під час зустрічі, повідомляє Мінрозвитку.