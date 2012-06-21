У зв’язку з погіршенням стану здоров’я незаконно ув’язненого українця Олега Сенцова вітчизняне зовнішньополітичне відомство надіслало ноту російському МЗС. «Нам відомо, що стан його здоров’я погіршився. Ми терміново направили ноту до РФ, щоб отримати доступ, і якщо необхідно, надати доступ українським лікарям», — повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца. Київ вимагає негайно допустити до в’язня українського консула.
У якому стані нині перебуває Олег Сенцов, не відомо, адже доступ до нього закрито. А про те, що йому зле, пише Укрінформ, українець повідомив у листі до сестри, скаржачись на випадіння зубів і волосся.
Наше дипломатичне відомство вкотре вимагає від МЗС РФ звільнити викраденого в Білорусі українця Павла Гриба, якого утримують у російській в’язниці. «20.03 російський суд залишив політв’язня П. Гриба під вартою до 4.05. Усупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба!» — написала Мар’яна Беца у Twitter.