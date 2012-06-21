У зв’язку з погіршенням стану здоров’я незаконно ув’язненого українця Олега Сенцова віт­чизняне зовнішньополітичне відомство надіслало ноту російському МЗС. «Нам відомо, що стан його здоров’я погіршився. Ми терміново направили ноту до РФ, щоб отримати доступ, і якщо необхідно, надати доступ українським лікарям», — повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца. Київ вимагає негайно допустити до в’язня українського консула.

У якому стані нині перебуває Олег Сенцов, не відомо, адже доступ до нього закрито. А про те, що йому зле, пише Укр­ін­форм, українець повідомив у листі до сестри, скаржачись на випадіння зубів і волосся. 

Наше дипломатичне відомство вкотре вимагає від МЗС РФ звільнити викраденого в Білорусі українця Павла Гриба, якого утримують у російській в’язниці. «20.03 російський суд залишив політв’язня П. Гриба під вартою до 4.05. Усупереч законам не допустили матір відвідати сина. Вимагаємо звільнити Гриба!» — написала Мар’яна Беца у Twitter.