Естафету торішнього музичного фестивалю «Дзеркальний струмінь», який запам’ятався харків’янам та гостям міста, нинішньої весни підхопив Kharkivmusicfest -2018, що проходитиме упродовж двох тижнів березня під патронатом Харківської облдержадміністрації.
Основними майданчиками музичного свята обрано Харківський національний академічний театр опери та балету і Харківську філармонію. Під час фестивалю на цих майданчиках відбудеться сім музичних концертів. Проте класичну музику в ці дні харків’яни матимуть змогу почути й у найнесподіваніших місцях.
Генеральний директор Kharkivmusicfest-2018 Ігор Тулузов відзначив, що захід можна вважати фестивалем класичної музики, але його мета — продемонструвати все різноманіття класики. У програмі — симфонічні твори українських, європейських та американських композиторів у виконанні солістів і диригентів світового рівня з Австрії, Німеччини, Польщі, США та України.
Ініціював проведення заходу відомий піаніст та диригент харків’янин Станіслав Христенко. Відкрили фестиваль 14 березня концертом з американським акцентом під назвою «З Нового Світу». У ньому взяв участь зірка світового масштабу піаніст Сергій Бабаян, диригував Станіслав Христенко.
За словами Ігоря Тулузова, яскравою подією має стати виступ струнного оркестру, до складу якого запрошені 26 кращих музикантів з усієї країни, а також, безсумнівно, концерт у філармонії та в різних точках Харкова, присвячений 333-й річниці з дня народження Йоганна Себастьяна Баха.
Запам’ятається глядачам і Art&Piano: грай яскраво — розмальовані місцевими художниками піаніно, які зазвучать у різних громадських місцях, таких як аеропорт, залізничний вокзал, метро, торговельні центри тощо. А в Будинку офіцерів відбудеться концерт для людей з інвалідністю. «Усього на концерт запрошено понад 500 людей з обмеженими можливостями. Це учасники АТО, люди, які постраждали від бойових дій, діти з інтернатів та дитячих будинків. Також у рамках фестивалю пройде зустріч-концерт з вихованцями інтернату для незрячих дітей», — розповіла керівник соціальної програми фестивалю Анжеліка Ібрагімова.
Музиканти під час фестивалю проведуть також зустрічі з учнями загальноосвітніх шкіл районів та лекції й майстер-класи гри на піаніно — з учнями музичних закладів освіти.