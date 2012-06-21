12 дітей атовців з Херсонщини вирушили на західну Україну на відпочинок, де вони ознайомляться з визначними місцями Львівської області. Зокрема, дітлахи віком від 11 до 14 років візьмуть участь у цікавій відпочинково-розважальній програмі та ознайомляться з мальовничим регіоном. Такий відпочинок для дітей організовано ГО «Товариство воїнів учасників, ветеранів АТО на сході України» (Херсонщина) та благодійним товариством «Мій тато захищає Україну» (Львівщина).
«Цим діткам потрібен емоційний поштовх. І ми дуже раді, що можемо організувати цікавий та корисний відпочинок для них, – відзначив голова ГО «Товариство воїнів учасників, ветеранів АТО на сході України» Андрій Марчук. Це взагалі для дітей дуже велике свято. Я сподіваюсь, що цей відпочинок буде для дітлахів незабутній і додому вони повернуться щасливі та задоволені».