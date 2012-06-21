Вступне заняття в обласній бібліотеці, котра була свого часу евакуйована з Луганська до Старобільська, провів тренер -учитель інформатики Бутівської ЗОШ I – III ступенів Сергій Марченко.
«Клуб програмування від Good library проводиться також у межах ініціативи «Формування платформи неформальної освіти на базі креативного суспільного простору STB city Hub», – каже голова обласної Асоціації працівників бібліотек Інна Риб'янцева.
За її словами, вчитель інформатики спочатку влаштував з малечею бесіду-гру. На перший погляд здавалося, що діти робили зарядку або ж просто жартували, кривлячи мармизки. Але після блискучого ефекту все стало ясно: разом із тренером діти з’ясовували, яким чином людина отримує інформацію, пересвідчуючись у цьому завдяки практичним вправам. Отож, діти з’ясували, з чого ж складається комп’ютер, де його «очі», «вуха» , «нутрощі» і все інше.
Це була, так би мовити, розминка перед найголовнішим навчальним матеріалом. А основна частина заняття розгорталася знову ж таки у формі жвавої розмови, тренер ближче познайомив учнів із програмою «Скретч». Це така візуальна мова програмування, яка дозволяє створювати ігри, анімації або ж музику. Саме завдяки цій програмі й закладаються у дітей основи програмування. Бібліотекарі дякують за методичну підтримку освітньому Всеукраїнському волонтерському проекту Code Club UA.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»