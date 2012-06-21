20 дітей учасників АТО/ООС із Вінниччини протягом першої декади серпня цього року безплатно відпочивають у Польщі. Поїздка стала можливою завдяки домовленості голови облдержадміністрації Валерія Коровія з маршалком Свєнтокшиського воєводства Анджеєм Бентковським.
Проїзд в обидва напрямки — за кошти обласного бюджету, а решту витрат взяла на себе польська сторона. Воєводство вже уп’яте приймає вінницьких дітей, родини яких постраждали під час проведення операції на сході України. Цього разу до сусідньої держави вирушили школярі віком 10—16 років. Під час відпочинку вони ознайомлилися з культурою польського народу та історичними пам’ятками. Зустрілися з керівництвом Свєнтокшиського воєводства. У Кельце юні вінничани побували у національному музеї, оглянули відомі пам’ятки цього міста. Захопливою була подорож річкою Вісла до міста Сандомєж. Загалом програма відпочинку була цікавою і пізнавальною, з великою кількістю екскурсій.