У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї відкрилася виставка робіт учасників обласного фестивалю творчості і талантів дітей та молоді з функціональними обмеженнями «Повір у себе». Свої праці на огляд представили 115 учасників віком 7—35 років, які є переможцями районних та міських відбіркових конкурсів, а також вихованці центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями. Загалом у залах музею вони розмістили понад 500 робіт. Це твори образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва, композиції з використанням природного матеріалу, плетені та шиті іграшки тощо. «Фестиваль щороку збирає тих, хто прагне знайти себе, він став місцем, куди приходять друзі. Надзвичайно приємно, що представлені всі райони й міста області, центри соціально-психологічної реабілітації», — зазначила під час відкриття заходу директор департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації Наталя Заболотна.