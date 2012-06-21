У відкритому доступі в Інтернеті почав роботу унікальний проект – бібліотека аудіоказок.
– На запис близько 250 казок було потрібно декілька тижнів, – розповів ініціатор проекту Євген Спірін. – Аудіоказки поки доступні у двох форматах: на сайті можна прослухати якусь із казок або ж включити радіо, де малюки зможуть почути інші казкові історії.
«Я більше не можу це від вас ховати. Бо це неймовірно. Кілька тижнів в будинку звукозапису ми писали різні круті казки про котів, лисиць, кенгуру, раків, моркву, про соняшники і про що тільки ми не писали. Тепер всі вони доступні на сайті як аудіоказки та ще й з картинками від Жені Гайдамаки. Ви тільки подивіться на ці картинки: мій міміміметр згорів», – написав на своїй сторінці у Фейсбук Євген Спірін.
«Дуже круто, що казки для нас начитали Андрій Хливнюк з «Бумбоксу», Саша Кольцова з «Крихітки», Сергій Жадан, Марко Галаневич з Dakhabraha, Євген Малуха, якого ви знаєте як Гомера Сімпсона, Христина Соловей та багато інших кльових людей.
Я сподіваюся, що дітям буде дуже цікаво слухати такі чудові казки та ще й змалку українською. І дуже радий, що ми зробили цей проект, сподіваюся, і ви будете їх слухати та розповідати друзям. А ще там є (розмальовки). От прямо друкуй і розмальовуй усіх цих зайців і лисиць.
Ну ще бонус: скоро це будуть додатки для смартфонів, буквально за тиждень, з казками і безкоштовні назавжди. Бо це суспільне. А поки що там є кнопка «радіо» і можна слухати більше 250 казок онлайн».