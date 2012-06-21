У Києві відбулися перші установчі збори Національної дитячої ради при Уповноваженому Президента України з прав дитини Миколі Кулебі. До складу ради увійшли лідери учнівського самоврядування та випускники інтернатних закладів з усіх регіонів України. Від Луганщини учасником ради став Іванов Ярослав, учень 9-го класу Лисичанської багатопрофільної гімназії.
Ці перші установчі збори стали початком великої справи – просування ідеї дитячої демократії та громадської активності молоді в своєму регіоні. Створення Національної дитячої ради дає дітям змогу усвідомити, що розбудова держави в їх руках, а майбутнє починається сьогодні з малих конкретних справ: написання проектів та пошук коштів на їх реалізацію, участь у створенні нової української школи, турбота про благоустрій міст і селищ, захист своїх прав на законодавчому рівні.
На збори був запрошений всесвітньо-відомий Нік Вуйчич, людина надзвичайної харизми, яка надихає своїми мотивуючими лекціями. Він звернувся до дітей зі словами: «Ви – ключ будування на цінностях і на любові. Біжіть, досягайте своїх цілей, любіть себе, інших і гарно ведіть, робіть добро!».