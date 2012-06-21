Оксана ГОЛОВКО,

«Урядовий кур’єр»

Що робили ваші діти впродовж довгого та неймовірно важкого карантину, запровадженого в нашій країні у зв’язку з пандемією протягом квітня––серпня?

Продовжували навчатися шкільним наукам за системою онлайн, займалися улюбленими справами: читали книжки, переглядали телефільми, допомагали батькам у господарських справах. Підлітки, про яких йтиметься нижче, ще й з користю для себе знімали міні-кіно за програмою популярного міжнародного медіа фестивалю «Дитятко», започаткованого Харківською облрадою понад 10 років тому.

Одна з номінацій цього творчого суперництва –– «Місцеве самоврядування –– це ми» підтримується Радою Європи, оскільки ця міжнародна організація, до якої Україна вступила ще 1996-го, має на меті запровадження та зміцнення демократії на нашому континенті. Зокрема і її важливого компоненту –– місцевого самоврядування.

Нинішні школярі –– повноправні жителі своїх територіальних громад, майбутні дорослі громадяни, тож цілком логічно, що від їхньої соціальної активності вже сьогодні певною мірою залежать результати децентралізації, реформи, яку небезпідставно називають європейським ремонтом територіальної організації влади в Україні.

Саме про цю активність красномовно свідчать роботи, представлені на цьогорічний медіа фестиваль, який за час свого існування став своєрідною платформою для започаткування та розвитку у вітчизняному підлітковому середовищі засад місцевої демократії.

За словами Володимира Дягілева, виконавчого директора Міжнародного дитячого медіа фестивалю, платформа «Дитятка» перетворилася на потужний старт для нових проєктів у місцевому самоврядуванні, передовсім там, де дорослі не завжди встигають.

Певна річ, організатори фестивалю, який зазвичай щороку фінішує на початку вересня, змушені враховувати нинішню складну ситуацію, пов’язану з другою хвилею коронавірусу, продовженням карантину та певними обмеженнями у спілкуванні. Традиційне яскраве дитяче міжнародне свято з цієї нагоди на Харківщині доведеться відкласти до кращих часів. Однак попри всі труднощі конкурсанти старанно виконали свої завдання і вчасно подали свої роботи до журі, а його склад, що працював в онлайн режимі, виконав свою функцію.

Як розповів менеджер Програми Ради Європи «Децентралізація і реформа місцевого самоврядування в Україні» Андрій Гук, спеціальну відзнаку цьогорічного медіа фестивалю отримав ролик студії «Рожеві окуляри», в якому йдеться про реалізацію ініціативи львівських школярів у сфері екології «Ековей».

І справді, дитячий погляд на розв’язання однієї з надскладних проблем місцевого самоврядування –– захист довкілля від сміття, сортування і переробка побутових відходів, відновлювальне споживання, продемонстровані на цьому відео, стали підґрунтям для переконливого інформаційного екологічного просвітництва. Таланти виявили режисери, оператори і маленькі актори, які створили цей чудовий яскравий та водночас дуже актуальний ролик, вартий найвищого оцінювання.

Журі відзначило цікаву роботу дитячої медіа студії «Креативний штаб», яка об’єднала допитливих підлітків з міста Бурштин, що на Івано-Франківщині. У ньому продемонстровано можливості шкільного самоврядування –– від створення старшокласниками креативної зони для учнів молодших класів до ідеї власноруч прибирати класні приміщення, а на зекономлені кошти придбати для школи нові тренажери.

«А які там діти?» –– запитали однолітки своїх товаришів, що повернулися з поїздки до Авдіївки, котру ще називають «сірою зоною», оскільки вона безпосередньо межує із незаконно окупованими районами Донеччини. І почули у відповідь: «Такі ж як і ми!». Ролик про добрі справи чугуївських хлопчиків і дівчаток, які вирішили підтримати своїх ровесників, що живуть за кілька кілометрів від війни, зняли члени дитячої ТВ студії «Провсезнайка». Він також посів призове місце на цьогорічному медіа фестивалі Дитятко» в номінації «Місцеве самоврядування –– це ми».