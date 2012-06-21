У Черкаському художньому музеї урочисто відкрили мистецький проект «Портрети добровольців на війні». Це шана вагомому внеску добровольчих формувань в обстоювання територіальної цілісності Української держави. У виставковому просторі представлено 111 портретів воїнів-добровольців 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії, створених харківськім художником Сергієм Пущенком. Це образи людей, різних за віком і характером, але близьких за притаманним їм усім загостреним відчуттям гідності, справедливості, глибоко вкоріненим українством.
Колекція унікальна в історичній і мистецькій сутності. Має минути час, щоб зрозуміти і осмислити її значення для української історії, яка пишеться сьогодні, на наших очах. Воїни-добровольці, які взяли участь у відкритті виставки, довго стояли біля кожного портрета, немов подумки говорили побратимами, ділилися з ними пережитим. Відбулася церемонія нагородження бійців почесними відзнаками. Присутні переглянули фільм «Добровольці божої чоти», оглянули військову інсталяцію та світлини, зроблені на передовій.
За сприяння заступника командира 5-го окремого батальйону Української добровольчої армії Романа Катка творчий проект мандрує країною. Його прагнуть презентувати музеї від заходу до сходу. Черкащині випала честь показу виставки у період до Шевченківських свят.