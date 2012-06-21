Онлайн-презентація оновленого порталу відкритої фінансової звітності державних підприємств продемонструвала істотно перероблений інтерфейс і додатково розміщені дані. Головним оновленням стала реалізація системи ризик-індикаторів і моніторингу ефективності діяльності об’єктів державної власності.
Фактично створено інформаційно-аналітичну систему, яка автоматично оцінює рівень ефективності та ризикованості підприємства на основі фінансової звітності та інших даних, отриманих з офіційних джерел.
Інформаційно-аналітичну підсистему для Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства розроблено за підтримки ПРООН в Україні.
«Оновлена система допоможе оптимізувати управлінські процеси й запровадити ефективні сучасні стандарти в роботі з держпідприємствами. Система — надійне джерело якісних даних для моніторингу, і головне — забезпечує підтримку ухвалених рішень з урахуванням об’єктивних даних і автоматизованої оцінки ризиків», — зазначив заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Ігор Дядюра.
Крім переліків підприємств за групами можна отримати фінансову звітність окремого підприємства або групи держпідприємств. Реалізовано й функціонал ризик-індикаторів, що дає змогу отримувати списки підприємств за заданими критеріями (збиткові, за вартістю активів, що кілька років показують негативний тренд за доходами тощо). Тож кожен зможе детально проаналізувати ефективність роботи підприємств певної галузі або динаміку фінансових показників окремого ДП.