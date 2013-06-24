На платформі Дія.Освіта вже доступні близько 200 освітніх байт-відео. Такий формат роликів покращує засвоєння матеріалу. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Байти — це не альтернатива глибинному навчанню, а його логічне продовження. Формат, що підходить для ситуацій, коли потрібно:

швидко освіжити знання перед важливою зустріччю;

побачити приклад застосування навички, яку ви вже розвиваєте;

отримати первинне уявлення про нову тему;

поступово накопичувати знання в умовах нестачі часу.

«Ми адаптуємо освітні можливості під потреби кожного, щоб здобувати знання стало ефективніше. Тепер на платформі доступні близько 200 байт-відео на найактуальніші теми — від штучного інтелекту та онлайн-безпеки до підприємництва й програмування. Кожне відео в розділі — це один практичний інсайт або ключовий аспект навички, який можна одразу застосувати», — зазначив Віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Ефективність такого підходу підтверджена сучасними дослідженнями. Наприклад, у моделі CASTLE, яку розробили дослідники з Університету Дуйсбург-Ессен і Технічного університету Хемніца, підкреслюється важливість коротких, змістовних і регулярних освітніх взаємодій у цифровому середовищі.

«Побудова цифрової держави передбачає не лише створення зручних сервісів, а й розвиток цифрових навичок — як основи конкурентоспроможності, безпеки та економічної стійкості громадян. Саме із цією метою у 2020 році створено Дія.Освіта — національну платформу з розвитку цифрової грамотності та рескілінгу. Сьогодні вона об'єднує понад 2,6 мільйона користувачів і постійно оновлюється, реагуючи на запити часу, зміни ринку праці та глобальні освітні тенденції», — зазначила заступник Міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан.

Щоб отримати максимум користі від формату мікронавчання:

Переглядайте по 3-5 байтів щодня, замість довгого гортання раз на тиждень. Застосовуйте знання одразу після перегляду.

Комбінуйте байти з освітніми серіалами, симуляторами, тестами.

Повертайтеся до переглянутих відео для закріплення й аналізуйте, де можете використати інсайт уже сьогодні.

На старті доступні байти з тем:

цифрова грамотність;

штучний інтелект;

кібергігієна;

підприємництво;

ментальне здоров’я;

програмування;

педагогіка;

управління;

кар’єра;

саморозвиток.

Ексклюзивно: у розділі доступний контент із ключовими ідеями національного освітнього GovTech-проекту CDTO Campus, який готує цифрових лідерів у державному секторі. Це стислий вступ до тем, які глибше вивчають у межах повноформатних програм CDTO Campus.

Також частина контенту для школярів, їхніх батьків та освітян з освітньої екосистеми Мрія стала доступна для всіх охочих — зокрема, матеріали про науку, саморозвиток, комунікацію в сімʼї, баланс життя й роботи, організацію навчання, цифрову грамотність тощо.

«Формат байтів — це сучасна відповідь на потребу в знаннях “тут і зараз”. Коли світ змінюється швидко, люди шукають навчання, яке так само швидко дає результат. Саме тому bite-sized learning стає таким популярним — і ми раді впроваджувати цей формат в Україні. Для нас у Фонді Східна Європа розвиток Дія.Освіта — це інвестиція в доступ до знань для мільйонів українців. І ми пишаємося тим, що завдяки сталому партнерству в межах швейцарсько-української Програми EGAP Дія.Освіта зростає, відповідає на реальні виклики часу й упроваджує інновації, які дійсно працюють», — коментує президент Фонду Східна Європа Віктор Лях.

Byte Learning — це частина цілісної екосистеми Дія.Освіта. Кожен формат у цій системі виконує свою роль:

Ознайомлення з поняттями (байти) → швидке розуміння концепцій.

Теоретичне вивчення (серіали, курси) → структурована база знань.

Практичне застосування (симулятори) → відпрацювання навичок.

Оцінка прогресу (тести) → підтвердження компетенцій.

Майбутнє платформи

У майбутньому платформа буде інтегрована з паспортом цифрових навичок користувача платформи, що зможе:

автоматично рекомендувати цікаві вам байти на основі вашої персональної освітньої траєкторії;

відстежувати прогрес розвитку конкретних компетентностей;

формувати індивідуальні набори байтів під ваші професійні потреби;

отримувати визнання за опановані навички у формі цифрових бейджів.

Такий синхронізований підхід забезпечить безшовний освітній досвід, де байти доповнюватимуть глибинне вивчення тем і допомагатимуть застосовувати знання на практиці.

Стратегічним партнером платформи Дія.Освіта є швейцарсько-українська Програма EGAP, що впроваджується Фондом Східна Європа. Платформу оновлено у 2023 році з ініціативи Міністерства цифрової трансформації за підтримки Google.org.