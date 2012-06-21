Дієго Марадону чекає операція: у нього виявили субдуральну гематому (крововилив у мозок). У понеділок екс-капітан збірної Аргентини був госпіталізований внаслідок депресії. Один з його співробітників на умовах анонімності розповів, що він ось уже тиждень як сумував і відмовлявся від їжі.

У приватній клініці Ла Плати у 40 км на південь від Буенос-Айреса зібралися вболівальники:

«У Ла-Платі Марадоні поклоняються, як божеству, – сказав один з них. – Ми підтримуємо його як можемо. Ми хочемо, щоб він відчував себе тут чудово, з нашим клубом «Хімнасія і Есгріма». Ми хочемо, щоб з ним усе було добре».

У Ла-Платі Дієго Марадона живе з кінця минулого року, після того, як став тренером аргентинського клубу першого дивізіону «Хімнасія і Есгріма». Три дні тому легенді футола виповнилося 60 років, але ювілейний день народження він зустрів на самоті.

В останній раз Марадона з'явився на публіці під час матчу національної першості, в якому «Хімнасія» грала проти «Патронато» і виграла з рахунком 3: 0. Але він пішов до кінця першого тайму, що викликало питання про його здоров'я.

Як стало відомо «Урядовому кур’єру», операція аргентинської легенди пройшла успішно. Про це розповів нейрохірург і особистий лікар Марадони Леопольдо Луці, який і провів хірургічне втручання.

«Мені вдалося видалити гематому, Дієго дуже добре переніс операцію. Наші наступні кроки – це спостереження, але все під контролем. Багато чого буде залежати від нього самого – це не складно, але не можна забувати, що все ж це була операція на головному мозку», – розповів Луці.

Також лікар зазначив, що гематома, швидше за все, виникла в результаті нещасного випадку, однак сам Дієго не пам'ятає, коли і як міг пошкодити голову.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»