Окрім доступних видів чаю, які п’ємо щодня, є види, вартість яких запаморочлива. У закордонних ЗМІ знайшли інформацію про найдорожчі чаї у світі, які вважають найсмачнішими та здоровими. Чи справді здоров'я та смак не мають ціни?

Gyokuro Uji – 650 доларів США/кілограм

Один з найдешевших у нашому списку – найдорожчий чай в Японії. Він запашніший, а його листя містять більше хлорофілу, адже за два тижні до збирання всі плантації затіняють бамбуком. Дозрівання чаю в таких умовах має більш насичений та інтенсивний аромат.

Silver tips imperial Darjeeling Makaibari – 1850 доларів США/кілограм

Ця колекція чаю дуже цікава, пов’язана з майже казковою історією. Його збирали однієї ночі, а саме 13 червня 2014 року між 00.01 та 3.00 годинами. Це була ніч, яка характеризувалася незвичним розташуванням планет. Це відбувається раз на 108 років. 500 жінок зібрали лише п’ять кілограмів цього чаю. Одне горнятко такого напою в найексклюзивніших готелях коштує 45 доларів. Прибуток використали на добродійність. Це разова історія.

Yellow Gold Tea Buds – 2114 доларів США/кілограм

Його збирають з кущів, що ростуть на тому самому місці, однієї й тієї ж пори золотими ножицями обрізають лише нерозвинену зав’язь листя. На цьому магія ритуалу не закінчується, бо ж висушене листя засипають у золотисті банки, де вони набувають аромату та їх змішують зі стружкою 24-каратового золота. Оскільки він має корисні властивості для здоров’я, весь чай вважають унікальним. Єдине місце, де його можна придбати, – Сінгапурська фондова біржа.

Tie Guan Yin – 3000 доларів США/кілограм

Загадково звучить назва «Ті Гуань Інь». Це не що інше, як добре знаний улун – чай, що походить з Китаю, з провінції Фуцзянь. Є різні сорти, але найцінніший, проте, зазнає 16 процесів обробки, перш ніж перейти до горняток гурманів. Улун, приготовлений за традиційними методами, можна заварювати сім разів і все одно буде добрим.

Vintage Narcissus Wui Oolong – 6500 доларів США/кілограм

Цей унікальний, колекційний чай має теж цікаву історію. Він залишив плантацію 1960 року, щоб поїхати в Сінгапур, звідки кілька разів змінював власника й, врешті-решт, опинився в Гонконзі. Там малайзійський колекціонер придбав 20 кілограмів незвичайного листя. Донині їх визнають найгарнішими у світі, звідси й назва, що випливає з грецької мітології.

Panda Dung Tea – 70 000 доларів США/кілограм

Як випливає з назви, чай пов’язаний з чарівним ведмежатком пандою. В провінції Сичуань, Китай, почали удобрювати чайні кущі відходами панди, що виявилося вдалою ідеєю, адже завдяки цьому рослини мають інший, чудовий аромат. Крім того, панди – унікальні тварини в Китаї. Тому є рецепт одного з найдорожчих чаїв у світі – вартість горнятка цього напою становить майже 200 доларів.

Fu Yuan Chang pu-erh – 850 000 доларів США/кілограм

Це чай, як вино, – чим старіший, тим краще. За сучасними способами виробництва штучно «постарілий» чай коштує недорого, але цей справді старий чай досягає запаморочливих цін. Чай, про який мовимо, походить з 1900 року, його продали 2013 року саме за таку запаморочливу суму.

PG Tips Diamond Tea Bag – 15 000 доларів США/пачка

У цьому випадку цікаве не стільки листя, скільки упакування. Що ж, чудовий чай «Silver Tips Imperial» з плантації Дарджилінг упакували у мішечок з 280 діамантами. Чай продавали з доброчинною метою.

Da Hong Pao – 1 200 000 доларів США/кілограм

Чай, який більше не виробляють, походить з чотирьох знаменитих кущів, які прикрасив один з імператорів з династії Мін після того, як настій листя зцілив його дружину від важкої хвороби. Добратися до цих кущів була надто складно, тож листя мали зривати навчені мавпи, а зібрана кількість виявилася символічною – майже 100 грамів. Нині три з чотирьох кущів збереглися. Їх пильно охороняють, і чай з них більше не збирають.

Олег КИЧУРА

для «Урядового кур’єра»